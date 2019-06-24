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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبحث اليوم الأوضاع في السودان وفنزويلا

09:54 ص الإثنين 24 يونيو 2019
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبحث اليوم الأوضاع في السودان وفنزويلا

الأمم المتحدة

جنيف- (د ب أ):

تبدأ اليوم الاثنين أعمال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تتصدر الأزمة المستمرة في فنزويلا والأوضاع في السودان جدول الأعمال.

وتعتزم ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان استهلال الاجتماع بعرض تقرير حول زيارتها الأخيرة لفنزويلا.

ويلتقي المجلس ثلاث مرات سنويا ويبحث الأزمات الحالية وكذلك موضوعات مثل حقوق المرأة وحرية التعبير.

وكانت الولايات المتحدة تخلت عن عضوية المجلس العام الماضي على أساس أن هناك عددا كثيرا للغاية من منتهكي حقوق الإنسان على الطاولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الأعضاء في المجلس، وذلك لفترة تستمر لثلاث سنوات. ويضم المجلس حاليا الصين والدنمارك وكوبا والنمسا والسعودية.

الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان جنيف السودان فنزويلا

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