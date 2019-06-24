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جوتيريش يدعو لضبط النفس في أثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش

03:40 ص الإثنين 24 يونيو 2019
جوتيريش يدعو لضبط النفس في أثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش

أنطونيو جوتيريش

القاهرة- (مصراوي):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في أثيوبيا حيث اغتيل قائد الجيش وحاكم منطقة في ما وصفته الحكومة بـ"محاولة انقلاب"، داعيًا الأطراف كافة إلى "ضبط النفس"، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان إنّ الأمين العام "يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في إثيوبيا".

وأضاف أنّ جوتيريش وإذ "يدين" هذه الأحداث "يدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّي بضبط النفس ومنع العنف وتجنّب أي عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار في إثيوبيا".

ورحّب الأمين العام في البيان "بالتزام رئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا ضمان سوق مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة".

وجدّد جوتيريش التأكيد على أنّ "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة دعم حكومة إثيوبيا في جهودها لمواجهة التحديات المستمرة".

ومساء السبت قتِل رئيس أركان الجيش الأثيوبي برصاص حارسه الشخصي بعيد ساعات من مقتل حاكم منطقة أمهرة في أعمال عنف وصفت بأنها "محاولة انقلاب" ضدّ حكومة المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.​

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