الصين تؤكد مشاركة رئيسها في قمة مجموعة العشرين باليابان
09:19 ص الأحد 23 يونيو 2019
بكين -أ ش أ:
أكدت الصين اليوم الأحد أن الرئيس شي جين بينج سيحضر القمة الـ14 لمجموعة العشرين في أوساكا باليابان خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - في تصريح اليوم الأحد - إن مشاركة بينج في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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