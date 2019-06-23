​الصين تؤكد مشاركة رئيسها في قمة مجموعة العشرين باليابان

بكين -أ ش أ:

أكدت الصين اليوم الأحد أن الرئيس شي جين بينج سيحضر القمة الـ14 لمجموعة العشرين في أوساكا باليابان خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - في تصريح اليوم الأحد - إن مشاركة بينج في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.