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    ​الصين تؤكد مشاركة رئيسها في قمة مجموعة العشرين باليابان

    09:19 ص الأحد 23 يونيو 2019
    ​الصين تؤكد مشاركة رئيسها في قمة مجموعة العشرين باليابان

    الرئيس شي جين بينج

    بكين -أ ش أ:

    أكدت الصين اليوم الأحد أن الرئيس شي جين بينج سيحضر القمة الـ14 لمجموعة العشرين في أوساكا باليابان خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - في تصريح اليوم الأحد - إن مشاركة بينج في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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    شي جين بينج ?الصين قمة مجموعة العشرين اليابان

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