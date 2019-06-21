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    ميركل وماكرون يدعوان إلى التعقل في التعامل مع الأزمة الإيرانية

    03:42 م الجمعة 21 يونيو 2019
    ميركل وماكرون يدعوان إلى التعقل في التعامل مع الأزمة الإيرانية

    انجيلا ميركل و إيمانويل ماكرون

    بروكسل- (د ب أ):

    أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقهما إزاء الأزمة الإيرانية.

    وقالت ميركل اليوم الجمعة في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إننا بصدد وضع متوتر للغاية يتعين حله سياسيا عبر مفاوضات دبلوماسية، مضيفة أن مستشاري شؤون السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ناقشوا الوضع على هامش القمة.

    وكان ماكرون دعا صباح اليوم كافة أطراف النزاع إلى ضبط النفس، وقال: "لن يكسب أحد شيئا من التصعيد، لا سيما من التصعيد العسكري"، مضيفا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على أمن المنطقة.

    وكانت إيران قصفت ليلة الخميس طائرة مسيرة أمريكية، مدعية أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

    ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "أحيانا يكون من الأفضل عدم التدخل"، مضيفا أن أكبر المشكلات في التاريخ تأججت في الغالب بسبب السياسة النشطة وليس بسبب السياسة السلبية.

    أنجيلا ميركل إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي الأزمة الإيرانية

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