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    مسؤول روسي يبحث التطورات في الخرطوم مع مدير المخابرات السودانية

    09:16 م الإثنين 17 يونيو 2019
    مسؤول روسي يبحث التطورات في الخرطوم مع مدير المخابرات السودانية

    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

    موسكو (أ ش أ)

    بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أبو بكر دنبلاب، التطورات في السودان .

    وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن دنبلاب أطلع الدبلوماسي الروسي على الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري الانتقالي السوداني من أجل إعادة الاستقرار.

    وأشارت البيان، إلى أن حل مشكلات السودان الداخلية شأن السودانيين أنفسهم، في ظل عدم وجود بديل عن تسوية الخلافات القائمة بطرق سلمية على أساس حوار وطني واسع.

    وأوضح البيان، أن مدير المخابرات السودانية وصل إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الدولي العاشر للمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، المزمع عقده في مدينة أوفا الروسية في الفترة ما بين 18 و29 يونيو الجاري.

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