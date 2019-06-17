  • عاجل:وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    نتنياهو يدعو إلى إعادة فورية للعقوبات على إيران إذا تجاوزت مستويات تخصيب اليورانيوم

    05:48 م الإثنين 17 يونيو 2019
    نتنياهو يدعو إلى إعادة فورية للعقوبات على إيران إذا تجاوزت مستويات تخصيب اليورانيوم

    بنيامين نتنياهو

    تل أبيب (د ب أ)

    حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين المجتمع الدولي على إعادة العقوبات بصورة فورية على إيران، إذا ما تجاوزت مستويات التخصيب المسموح بها في اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

    وقال: "إيران هددت اليوم بتخصيب اليورانيوم لمستويات أكبر مما يسمح به الاتفاق النووي... وفي حال نفذت إيران تهديداتها الحالية, سيتوجب على المجتمع الدولي أن يفعل بشكل فوري منظومة العقوبات المحددة سلفا".

    وشدد: "في أي حال من الأحوال، إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية".

    وقال إن "إسرائيل تقف في نفس الخندق مع الولايات المتحدة ومع دول عربية معتدلة ومع دول أخرى ضد العدوان الإيراني".

    وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما.

    واليوم، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده تستعد لتخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى من المسموح به في الاتفاق، ما يعني التوقف عن التزام أساسي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

    بنيامين نتنياهو إسرائيل تل أبيب تخصيب اليورانيوم إيران

    الخبر التالى:

    إيران تفكك شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان