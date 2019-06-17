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شينخوا: الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

03:24 م الإثنين 17 يونيو 2019
شينخوا: الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين - (د ب أ):

يزور الرئيس الصيني شي جين بينج كوريا الشمالية هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاثنين.

وسوف تكون زيارة شي المقررة يومي الخميس والجمعة هي الأولى التي يقوم بها لكوريا الشمالية منذ تولى رئاسة الصين، على الرغم من أن كيم زار الصين في عدة مناسبات.

وسعت الصين، الحليف الرئيسي والشريك التجاري لكوريا الشمالية، للاضطلاع بدور رئيسي في المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن من أجل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

كوريا الشمالية شي جين بينج الصين
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