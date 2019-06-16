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مدير "بوينج" يقر بوجود مشكلة في تنبيهات قمرة القيادة بطائرة إثيوبيا المنكوبة

06:43 م الأحد 16 يونيو 2019
مدير "بوينج" يقر بوجود مشكلة في تنبيهات قمرة القيادة بطائرة إثيوبيا المنكوبة

طائرة إثيوبيا المنكوبة

القاهرة – مصراوي:

اعترف المدير التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات "بوينج"، دينيس ميلنبورج، بوجود مشكلة في جهاز تنبيهات قمرة القيادة، بطائرتي إثيوبيا واندونيسيا المنكوبتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.

وأجرت شركة بوينج الأمريكية، تعديلات على أنظمة التحكم، المرتبطة بكارثتين جويتين لطائراتها من طراز 737 ماكس في الأشهر الخمسة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان لها مارس الماضي، إنها قامت بإصلاح برمجي وتنبيهات قمرة القيادة وتدريب إضافي لطياري طراز “737 ماكس”، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعمل على تحسين سلامة الطائرة.

طائرة إثيوبيا المنكوبة إثيوبيا شركة بوينج دينيس ميلنبورج

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