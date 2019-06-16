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الحرية والتغيير السوداني: الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة

05:46 م الأحد 16 يونيو 2019
الحرية والتغيير السوداني: الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة

الاحتجاجات في السودان

القاهرة – مصراوي:

أكدت قوى الحرية والتغيير السودانية، أن الإعلان عن تشكيل حكومة من طرف واحد، سيعقد الأزمة الحالية في الخرطوم.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، أن الشعب فوض المجلس لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكدت قوى الحرية والتغيير أنه لا يوجد خلاف بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية، ومن ضمنها المجلس التشريعي.

وأعلن المجلس العسكري السوداني، أمس، أنه لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات، مضيفًا: "هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان.. ولن يكون هناك فوضى في السودان والتغيير تم بسلاسة وبلا دماء".

السودان الاحتجاجات في السودان محمد حمدان دقلو المجلس العسكري السوداني

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