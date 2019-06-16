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    رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

    03:12 م الأحد 16 يونيو 2019
    رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

    علي لاريجاني

    طهران - (د ب أ):

    يشتبه رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الاسلامي)، علي لاريجاني، في أن الولايات المتحدة هي من يقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الاحد.

    ورفض لاريجاني اتهام واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الانفجارات التي وقعت على ناقلتي النفط، وقال إنه يبدو أن الولايات المتحدة قد لجأت إلى شن الهجمات بعد فشل العقوبات التي تفرضها على إيران، بحسب (إرنا).

    وقال لاريجاني إنه "أمر هزلي" أن تحث الولايات المتحدة إيران على استخدام الدبلوماسية، وأنه من المعروف أن الولايات المتحدة قد هاجمت سفنها خلال الحرب العالمية الثانية، لخلق ذريعة لمهاجمة اليابان.

    علي لاريجاني البرلمان الإيراني طهران الولايات المتحدة

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