"إس 400".. إعلان تركي جديد يشعل التحدي مع أمريكا

القاهرة - مصراوي

رفع أردوغان وتيرة التحدي مع واشنطن، بإعلانه عن موعد بدء وصول الصواريخ الدفاعية الروسية "إس 400" إلى أنقرة.

ونقلت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية اليوم الأحد، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إنه يتوقع بدء وصول منظومة إس-400 الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من يوليو.

ومن المقرر أن يؤجج هذا التطور التوتر مع الولايات المتحدة شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي.

ونسبت القناة إلى أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان "بحثنا موضوع إس-400 مع روسيا. قضية إس-400 محسومة بالفعل... أعتقد أن المنظومة ستبدأ في الوصول في النصف الأول من يوليو".

والخميس، صعدت أنقرة من لهجتها تجاه واشنطن، عقب التحذيرات الأمريكية بشأن استبعاد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف 35"، في حال استمرت في خططها المتعلقة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، ردا على تحذيرات واشنطن بخصوص الصفقة، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء إس-400، مضيفا أن تركيا "ترفض أي إنذارات" بشأن هذا الأمر، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات أوغلوا أيضا ردا على سؤال بشأن التحذير الصادر عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان من أنه سيتم سحب تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير خططها الخاصة بمنظومة إس-400.

وأكد أوغلو الخميس، أن صفقة صواريخ إس- 400 قد أبرمت بالفعل، وأن "تركيا لن تتراجع عن قرارها بسبب هذه الإنذارات".

وكان شاناهان قال الأسبوع الماضي، في رسالة إلى نظيره التركي، إن تدريب الطيارين الأتراك سينتهي في 31 يوليو، وأنه لن يُسمح لتركيا بالحصول على 4 طائرات من طراز إف- 35 كانت قد اشترتها.