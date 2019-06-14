المتظاهرون في الجزائر يطالبون برحيل رئيس الوزراء وحكومته

الجزائر - (د ب أ):

طالب اليوم الجمعة المتظاهرون الجزائريون مع بداية حراك الجمعة الـ17 من عمر الاحتجاجات بالبلاد، برحيل رئيس الوزراء نورالدين بدوي وحكومته، معتبرينها غير شرعية بسبب الرّفض الشّعبي لها.

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة بدوي على ما وصفوه بـ"استغلال منصبه كوزير للدّاخلية في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وإشرافه على تزوير جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية ".

يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ الثاني والعشرين من شباط/ فبراير احتجاجات كل يوم جمعة للمطالبة بتطهير البلاد من رموز نظام بوتفليقة.