قائد قسد: هذه الحرب فرضت علينا وخطط لها من قبل عدة جهات

كتب : مصراوي

11:58 م 18/01/2026

الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الدي

وكالات

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن هذه الحرب فرضت علينا وخطط لها من قبل عدة جهات.

وأضاف قائد قسد، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن انسحابهم من دير الزور والرقة كان حقنا للدماء ومنعا لحرب أهلية.

وأكد مظلوم عبدي، أن قوات قسد تكبدت خسائر فادحة في الأرواح، مشددًا أنهم سيدفعون عن مكتسباتهم حتى النهاية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه كان على موعد مع قائد قسد، لكنه تأخر للغد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار الشرع إلى أن لقائه مع عبدي تأجل للغد بسبب الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه من المقرر مناقشة تهدئة الأوضاع بشأن الملفات العالقة مع قسد.

قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي أحمد الشرع الرئيس السوري

