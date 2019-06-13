المرشد الإيراني يستبعد إجراء مفاوضات مع أمريكا

طهران - (د ب أ):

استبعد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إجراء أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس.

وقال خامنئي في طهران" إيران لا تثق بالولايات المتحدة" مضيفا" لقد خضنا بالفعل تجربة مريرة مع الأمريكيين بشأن الاتفاق النووي ولا نريد تكرار هذه التجربة".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت بصورة أحادية من الاتفاق النووي العام الماضي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية.

وألحق قرار واشنطن ببدء تطبيق عقوبات على قطاعي النفط والبنوك ضررا بالاقتصاد الإيراني، ووضع ضغوطا على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

وقال خامنئي إنه لن تقوم دولة عاقلة بالتفاوض في ظل هذه الظروف.

وعرض آبي القيام بجهود وساطة بين الدولتين، بما أن اليابان تربطها علاقات جيدة مع إيران.

وأشاد خامنئي بجهود اليابان، ولكن قال " لا ارى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق إرسال رسالة أو جواب".