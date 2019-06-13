استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز (تغطية مباشرة)

القاهرة (مصراوي)

قالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار جراء حادث في بحر عمان، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وتحدثت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لبلومبرج للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

وقالت رويترز إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير. ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

وفيما يلي تغطية مباشرة للحادث:

الشركة المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس": الناقلة لا تزال في المنطقة وشحنتها سليمة

الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي خليج عمان

تفاصيل استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان

إيران تعلن إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط في بحر عمان

البحرية الأمريكية تؤكد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

أسعار النفط تقفز بعد تعرض تعرض ناقلتين لأضرار في بحر عمان

البحرية الأمريكية تؤكد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

صحيفة: طوربيد يصيب ناقلة نفط قبالة الإمارات

رويترز: إخلاء ناقلتين في خليج عمان وسلامة طاقمهما