صحيفة: طوربيد يصيب ناقلة نفط قبالة الإمارات

القاهرة (مصراوي)

نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

كانت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية قد أفادت في وقت مبكر الخميس بوقوع حادث في خليج عمان.

وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

وتحدثت وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الناقلتين المستهدفتين من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج، دون توضيح جنسيتيهما.

وذكرت لاحقا أن إحدى الناقلتين في حالة غرق.