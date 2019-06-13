  • عاجل:الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    صحيفة: طوربيد يصيب ناقلة نفط قبالة الإمارات

    09:37 ص الخميس 13 يونيو 2019
    صحيفة: طوربيد يصيب ناقلة نفط قبالة الإمارات

    ناقلة نفط

    القاهرة (مصراوي)

    نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات، بحسب وكالة رويترز.

    وقالت الوكالة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

    ونقلت عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

    ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

    كانت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية قد أفادت في وقت مبكر الخميس بوقوع حادث في خليج عمان.

    وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

    وتحدثت وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

    وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الناقلتين المستهدفتين من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج، دون توضيح جنسيتيهما.

    وذكرت لاحقا أن إحدى الناقلتين في حالة غرق.

    ناقلة نفط الإمارات النرويج

    الخبر التالى:

    البحرية الأمريكية تؤكد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان