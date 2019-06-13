أسعار النفط ترتفع من أقل مستوى في نحو 5 أشهر بعد حادث "خليج عمان"

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط من أقل مستوياتها في نحو 5 أشهر اليوم الخميس، بعد أن تضررت ناقلتان في هجوم محتمل في خليج عمان، وذلك عقب أسابيع فقط من حادثة سابقة في المنطقة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة إن سعر برميل خام برنت ارتفع في العقود الآجلة تسوية أغسطس ببورصة لندن في الساعة 9:50 صباحا بتوقيت لندن، حوالي 1.71 دولار بنسبة 2.9% إلى 61.68 دولار وذلك بعد أن لامس مستوى 62.64 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسعار النفط تراجعت بنسية 3.7% خلال تعاملات أمس الأربعاء في أقل مستوى خلال نحو 5 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو حوالي 1.29 دولار أو 2.5% إلى 52.43 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

وأكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، الخميس، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

ووفقا لبلومبرج للأنباء، فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

ونقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، اليوم الخميس، عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت رويترز إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وكانت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية قد أفادت في وقت مبكر الخميس بوقوع حادث في خليج عمان.

وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

وتحدثت وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الناقلتين المستهدفتين من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج، دون توضيح جنسيتيهما.