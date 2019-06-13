بعد هجوم ناقلتي النفط.. 10 معلومات عن الخليج العربي

كتبت – إيمان محمود:

صباح اليوم، تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي "الحذر الشديد"، ليُعلن بعد وقت قليل عن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت الوكالة الخميس عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

من ناحية أخرى، نقلت رويترز عن الأسطول الخامس الأمريكي قوله إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها السفن في الخليج العربي إلى التخريب أو الهجمات، إذ شهدت المنطقة الشهر الماضي هجمات استهدفت أربع سفن تجارية قبالة السواحل الإماراتية.

ومنذ تصعيد التوتر بين الدول العربية والولايات المتحدة ضد إيران، بات الخليج العربي منطقة مُشتعلة بالحرب والمناورات كما تستخدم إيران الملاحة فيه كوسيلة للضغط بطريقة غير نزيهة.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الخليج العربي ذو الأهمية البالغة...

- أطلق على الخليج العربي عدة تسميات عبر التاريخ؛ بحر أرض الآلة، بحر الشروق الكبير.

- يعتبر الجغرافيون الخليج العربي جسراً بين الشرق والغرب؛ إذ يصل بين أوروبا والشرقي الأدنى والأقصى.

- تطل عليه 8 دول هي العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وعُمان وإيران، كما تحيط مياهه بالبحرين.

- يبلغ طول الساحل الغربي للخليج من الفاو العراقية في الشمال حتى رأس مسندم العمانية في الجنوب نحو 1357 كيلومترًا.

- أما الساحل الشرقي للخليج يقع تحت النفوذ الإيراني ويبلغ طوله 860 كيلومترًا.

- يحتضن الخليج العربي حوالي 100 جزيرة؛ تتبع أكثر من 40 منها دولة الإمارات العربية المتحدة.

- يُعد الخليج العربي ذراعًا مائيًا لبحر العرب وهو مصب لنهري دجلة والفرات.

- يسهم الموقع الاستراتيجي لمدخل الخليج في تحكمه بحركة السير، إذ تعبره أكثر من 250 ألف ناقلة نفط سنويًا.

- يتوفر فيه النفط، والكثير من المعادن، خاصةً أكسيد الحديد الأحمر المستخدم في طلاء السفن.

- يتيح موقع الخليج العربي من إمكانية التجمع في المناطق القريبة منه، وبالتالي فهو يصلح لإقامة قواعد عسكرية.