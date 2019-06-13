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    البنتاجون: اجتماع عسكري لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان

    03:37 م الخميس 13 يونيو 2019
    البنتاجون: اجتماع عسكري لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان

    البنتاجون

    واشنطن - أ ش أ

    ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية بان اجتماعا عسكريا عُقد، اليوم الخميس، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان .

    وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن اجتماعا عسكريا عُقد، اليوم الخميس، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان .

    وقال المسؤول - في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية - إن الاجتماع ركز على مراجعة خطط الطوارئ .

    وفي سياق متصل، أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين في خليج عمان.

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