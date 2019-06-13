الصور الأولى لحريق ناقلة النفط "فرنت ألتير" في خليج عمان

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القاهرة – (مصراوي):

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، صورًا لناقلة النفط "فرنت ألتير" في أثناء احتراقها في خليج عمان صباح اليوم الخميس.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت، صباح اليوم الخميس، عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.