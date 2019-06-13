  • عاجل:استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز )تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    الصور الأولى لحريق ناقلة النفط "فرنت ألتير" في خليج عمان

    02:35 م الخميس 13 يونيو 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    القاهرة – (مصراوي):

    نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، صورًا لناقلة النفط "فرنت ألتير" في أثناء احتراقها في خليج عمان صباح اليوم الخميس.

    وكانت وكالة "رويترز" نقلت، صباح اليوم الخميس، عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

    وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

    وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

    وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

    حريق ناقلة النفط هجمات ناقلات النفط خليج عمان هجوم خليج عمان

    الخبر التالى:

    إليسا في "الجبس" بعد خضوعها لعملية جراحية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان