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    الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

    03:19 م الخميس 13 يونيو 2019
    الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

    الاتحاد الأوروبي

    بروكسل - أ ش أ

    دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

    وقالت موجيريني إنه "من الضروري تفادي الاستفزازات في المنطقة لأنها لا تحتاج إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر".

    وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عمان، في وقت سابق اليوم لهجوم، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

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    الاتحاد الأوروبي هجمات ناقلات النفط خليج عمان فيديريكا موجيريني

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