الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

بروكسل - أ ش أ

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقالت موجيريني إنه "من الضروري تفادي الاستفزازات في المنطقة لأنها لا تحتاج إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر".

وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عمان، في وقت سابق اليوم لهجوم، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.