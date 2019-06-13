أسعار النفط تقفز بعد تعرض تعرض ناقلتين لأضرار في بحر عمان

القاهرة (مصراوي)

قفزت أسعار النفط الخميس بعد ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

ونقلت وكالة بلومبرج أن سعر خام برنت قفز بـ 4.5 في المئة، إذ وصل إلى 61.67 دولارا للبرميل عند الساعة 1055 في دبي.

وقالت وكالة رويترز أنه بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 في المئة إلى 61.97 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 في المئة إلى 52.55 دولار للبرميل.

وأكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، الخميس، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

ووفقا لبلومبرج للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت رويترز إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

كانت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية قد أفادت في وقت مبكر الخميس بوقوع حادث في خليج عمان.

وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

وتحدثت وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الناقلتين المستهدفتين من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج، دون توضيح جنسيتيهما.

وذكرت لاحقا أن إحدى الناقلتين في حالة غرق.