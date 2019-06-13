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    البحرية الأمريكية تؤكد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

    09:39 ص الخميس 13 يونيو 2019
    البحرية الأمريكية تؤكد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

    البحرية الأمريكية

    القاهرة (مصراوي)
    أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، الخميس، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

    ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

    نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات، بحسب وكالة رويترز.

    وقالت رويترز إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

    ونقلت عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

    ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

    كانت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية قد أفادت في وقت مبكر الخميس بوقوع حادث في خليج عمان.

    وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

    وتحدثت وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

    وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الناقلتين المستهدفتين من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج، دون توضيح جنسيتيهما.

    وذكرت لاحقا أن إحدى الناقلتين في حالة غرق.

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