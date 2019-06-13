  • عاجل:الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    رويترز: إخلاء ناقلتين في خليج عمان وسلامة طاقمهما

    09:32 ص الخميس 13 يونيو 2019
    رويترز: إخلاء ناقلتين في خليج عمان وسلامة طاقمهما

    ناقلة نفط

    القاهرة (وكالات)

    ذكرت وكالة رويترز للأنباء إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

    ونقلت الوكالة الخميس عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة قولها إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

    ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

    كانت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية قد أفادت في وقت مبكر الخميس بوقوع حادث في خليج عمان.

    وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت بأن بريطانيا وشركاءها يحققون حاليا في الحادث.

    وتحدثت وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

    وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الناقلتين المستهدفتين من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج، دون توضيح جنسيتيهما.

    وذكرت لاحقا أن إحدى الناقلتين في حالة غرق.

    خليج عمان بنما جزر مارشال الإمارات سلطنة عمان

    الخبر التالى:

    مرشد الثورة الإيرانية يستقبل رئيس وزراء اليابان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان