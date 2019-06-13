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    إيران تعلن إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط في بحر عمان

    10:27 ص الخميس 13 يونيو 2019
    إيران تعلن إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط في بحر عمان

    البحرية الإيرانية

    طهران - (د ب أ):

    قال مصدر إيراني مطلع إنه جرى إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين أُصيبتا في بحر عمان صباح اليوم الخميس.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيراني (إرنا) عن المصدر القول إنه تم إنقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في محافظة هرمزكان، الواقعة جنوب شرقي إيران على مضيق هرمز.

    وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية إلى ميناء جاسك.

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