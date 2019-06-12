قصة افتتاح "ملهى ليلي" في السعودية يقدم العصائر بدلا من الكحوليات

القاهرة – مصراوي:

أثارت الأنباء عن افتتاح فرع لملهى "وايت" الشهير في مدينة جدة السعودية، الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي في ظل تحول كبير تشهده المملكة التي تنظيم فعاليات ترفيهية كبيرة وفق رؤية ولي العهد محمد بن سلمان التي تهدف لتحويل الأموال التي ينفقها السعوديون في الخارج على الترفيه إلى الداخل.

يمتلك "وايت" أفرعا له في بيروت ولبنان، ولكن في جدة سيكون الأمر مختلف حيث لن يقدم المشروبات الكحولية بل المسروبات الغازية والعصائر، لكنه الجديد أنه سيكون مكانا يُسمح فيه بالاختلاط لمن هم فوق سن 18 عامًا.

وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية أن المكان يفتح أبوابه من الأربعاء إلى السبت من الساعة العاشرة مساء وحتى الثالثة فجرًا.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن مهرجان صيفي بمدينة جدة يشمل عروض مسرحية وترفيهية وغنائية، حيث يصل فنانون عرب وأجانب إلى المملكة لإحياء حفلات وعروض مسرحية بالمملكة. ومن أبرز هؤلاء النجوم يحيى الفخراني في مسرحيته الملك لير، ومحمد هنيدي بمسرحيته "3 أيام في الساحل".

تستمر فعاليات موسم جدة الترفيهي، بحسب الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو المقبل.

سيتخلى "وايت" في جدة عن اسمه التقليدي "ملهى"، وسوف يتحول إلى "مقهى وايت"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وسيكون أول النجوم العالميين الذين سيحضرون فيه هم مغني الراب الأمريكي "ني يو"، الذي سيكون حاضرًا في الافتتاح يوم غد الموافق 13 يونيو في جدة.

ونقلت موقع "ذا ناشونال" الإماراتي، عن متحدث باسم شركة "آدمايند جروب" المسئولة عن "وايت" في بيروت ودبي وجدة، أن الأخير سوف يستضيف بعض النجوم الذين قدموا عروضًا في دبي.

كانت السعودية استضافت على مدار العام الماضي نجومًا عالميين أمثال إنريكي إيجلاسيس ودافيد جيتا وآكون وتييستو، وذلك في مدن مختلفة بالمملكة.

وتسبب افتتاح فرع "وايت" في سخرية كبيرة على موقع تويتر.

#نايت_كلوب " وايت كلوب " يُفتتح قريباً بجدة بس الغريب البعض يقول "نايت كلوب إسلامي" أو فية "بار حلال" ليش المصطلحات الشاذة هذي؟؟ ببساطة قول "نايت كلوب بدون كحول" وإذا كان مُصرح فيه من الجهات المعنية هنا ينتهي كثر الكلام والشوشره، ولك أختيار ما تقبله نفسك الحلال بيّن والحرام بيّن pic.twitter.com/yS58Dlnaxk — M (@mbedev) June 11, 2019