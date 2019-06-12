واشنطن: استهداف مطار أبها يمثل تطورًا على مستوى التهديد الإيراني بالمنطقة

القاهرة – مصراوي:

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، آر كلارك كوبر، إن الهجمات الإيرانية بما فيها الهجوم الصاروخي على مطار أبها السعودي، يمثل تطورًا جديدًا عل مستوى التهديد الذي تشكله طهران في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "مقذوفًا معاديًا حوثيًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، باستهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، الأربعاء.