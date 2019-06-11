  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    ترامب: تلقيت رسالة رائعة من زعيم كوريا الشمالية

    07:13 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    ترامب: تلقيت رسالة رائعة من زعيم كوريا الشمالية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى رسالة "رائعة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لافتًا إلى حدوث تطورات إيجابية قريبًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

    وأكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، الثلاثاء، إمكانية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم، قائلاً إن الأمر متوقف على بيونج يانج.

    والتقى الرئيسين مرتين، كانت الأولى في سنغافورة، والثانية في فيتنام، لحث كوريا الشمالية على وقف تجاربها النووية، مقابل رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عنها.

    دونالد ترامب كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

    الخبر التالى:

    الحريري: الأولوية في علاقات لبنان تكون للأشقاء العرب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان