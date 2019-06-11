رصد حطام طائرة هندية عسكرية مفقودة منذ أسبوع

نيودلهي - (د ب أ):

أعلن سلاح الجو الهندي اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على حطام طائرة عسكرية اختفت منذ أسبوع وعلى متنها 13 شخصا.

ورصدت مروحية تابعة لسلاح الجو حطام الطائرة خلال مهمة بحث جوية في منطقة سيانج في ولاية اروناشال براديش على ارتفاع نحو 3657 مترا.

وجاء في بيان لسلاح الجو الهندي "الجهود مستمرة الآن لرصد حالة الركاب والبحث عن ناجين. سوف يتم تقديم المزيد من التفاصيل مع استمرار جهود الإغاثة".

وكانت الطائرة طراز انتونوف ان-32 ا قد فقدت الاتصال مع القوات البرية بعد 30 دقيقة من إقلاعها في الثالث من يونيو الجاري من قاعدة جورهات بولاية آسام بشمال شرق الهند.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مهبط الطائرات العسكري ميشوكا في ولاية اروناشال براديش، بالقرب من الحدود مع الصين.

وكان على متن الطائرة 13 شخصا منهم طاقم عمل الطائرة وعدة ضباط .

ويشار إلى أن المنطقة الواقعة بشمال شرق الهند حيث تم العثور على الطائرة يوجد بها غابات كثيفة وهطول الأمطار بها لا يمكن توقعه.