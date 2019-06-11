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    لافروف: قدمنا لأمريكا مقترحات للحد من الأسلحة النووية وفي انتظار الرد

    11:27 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    لافروف: قدمنا لأمريكا مقترحات للحد من الأسلحة النووية وفي انتظار الرد

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو - (د ب أ):

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة النووية.

    وقال وزير الخارجية، خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "لا يزال الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة في دائرة الضوء. ففي منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أشار الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، إلى العواقب التي قد تؤدي إليها الخسارة الكاملة لأي قيود في مجال الصواريخ النووية".

    وتابع لافروف: "وتبقى جميع المبادرات الروسية في هذا المجال سارية. ولاحظنا الاستعداد للتفاعل الذي أعلنته واشنطن، ونتوقع إجراءات محددة".

    وأكد أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة اعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول أي صراع نووي وعدم السماح به.

    كما قال إن الولايات المتحدة تسعى لتعويض يناسب اهتماماتها أو تدمير نظام الحد من التسلح.

    وأضاف: "اليوم وفي محاولة لضمان المزايا الجيوسياسية الأحادية الجانب، وللحفاظ على لقب المركز الواحد لصنع القرار، بموافقة أو دعم مباشر من حلفائها، تواصل الولايات المتحدة تقديم ضربات قوية لهيكل الأمن الدولي الذي تشكل في نهاية الحرب العالمية الثانية. إنهم يسعون إلى تدمير أو التحكم في أنظمة الحد من التسلح لمهامهم الضيقة الأفق، وإحداث الفوضى وإذكاء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم".

    سيرجي لافروف الأسلحة النووية فلاديمير بوتين روسيا

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