سكان الموصل يتذكرون فاجعة احتلال داعش مدينتهم عام 2014

الموصل - (د ب أ):

أحيا سكان مدينة الموصل العراقية اليوم الاثنين فاجعة احتلال مدينتهم من قبل عناصر تنظيم داعش في العاشر من حزيران/يونيو عام 2014.

يروي محمد إدريس، قاضي محكمة الجنح في مدينة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا)"مشهد قتل التنظيم لزميله القاضي وعد إحسان مساء العاشر من يونيو، حيث أحرقوه مع عائلته بالمنزل".

وبحسب نقابة المحامين في الموصل فقد قتل نحو 300 قاض ومحام ومدع عام وموظف في محاكم الموصل.

كانت عصابات تنظيم داعش الارهابي قد سيطرت في ذلك اليوم على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وأعلنتها عاصمة لخلافتها المزعومة.

تقول ريتا بطرس 31 عاما من سهل نينوى ذو الغالبية المسيحية: لقد أمهل عناصر داعش، المسيحيين (ساعتين )فقط للخروج من سهل نينوى والتوجه إلى اقليم كردستان، بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم ومقنياتهم باعتبارها أموال، وتعد فدية لا أكثر، بينما أجبر التنظيم من لم يتمكن من الخروج لكبر سنه أو مرضه على اعتناق الدين الإسلامي أو سيتم نحره فورا".

وطالب الآلاف من سكان مدينة الموصل البرلمان العراقي والجهات القضائية بمحاسبة المتورطين بسقوط المدينة بيد تنظيم داعش الإرهابي، وتسببهم بقتل أكثر من نصف مليون موصلي بدم بارد.

ويتهم أغلب سكان مدينة الموصل القيادة العامة للقوات المسلحة والقادة الميدانيين في الموصل آنذك بالتسبب في سقوط المدينة إثر هروبهم من مواقعهم.

تقول المدرسة زهراء نضير 45 عامامن مدينة الموصل ان" داعش قتل وسلب وخرب ورحل، لكننا اليوم بعد مرور سنوات على التحرير لم نلمس بشكل واضح بعد أي إعادة إعمار أو تأهيل لأي مؤوسسة أو بنية تحتية، سوى التصريحات الجوفاء والفساد وعودة عناصر داعش مرة اخرى إلى المدينة".

لكن السيد خضر طارق مختار(عمدة) منطقة القدس 60 عاما يقول" لم يخرج داعش بالكامل إطلاقا من هذه المدينة المنكوبة، على العكس فقد بدأ اليوم يعيد مخططاته الإرهابية وأمام الملأ لأن هناك قوات وأجندات تساعده على ذلك، حيث عاد القتل على الهوية والاختطاف والابتزاز ودفع الأتاوات، وليس آخرها إضرام النيران بمزارع القمح والشعير".

ومع الذكرى الخامسة لاحتلال الموصل مازالت الجثث تحت أنقاض المدينة رغم مرور عامين على تحريرها.

وبحسب آخر إحصائية للجنة انتشال الجثث في بلدية الموصل، فقد بلغ عدد الجثث التي تم انتشالها من البلدة القديمة في الموصل 3200 جثة، فيما وصل عدد جثث عناصر تنظيم داعش المنتشلة من تحت الأنقاض إلى 2600 جثة بحسب نفس المصدر.