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    مقتل 6 رجال شرطة جراء انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

    10:45 م السبت 01 يونيو 2019
    مقتل 6 رجال شرطة جراء انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

    انفجار سيارة مفخخة_ارشيفيه

    كابول (د ب أ)

    أعلن ناصر أحمد فاقيري رئيس مجلس ولاية غزنة جنوب شرق أفغانستان، مقتل ستة رجال شرطة على الأقل مساء السبت، جراء انفجار سيارة محملة بالمتفجرات.

    وأضاف فاقيري أن الحادث أسفر عن إصابة ثمانية آخرين من رجال الشرطة بجروح.

    ومن ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري بأن عدد القتلى بلغ اثنين، وعدد المصابين بلغ 13.

    واستهدف منفذ الهجوم مجمعا للشرطة في الجزء الجنوبي من عاصمة الولاية، وفقا لنوري.

    ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

    وفي 22 مايو، خلف انفجار سيارة مفخخة أربعة قتلى، بينهم شرطيان، وأسفر عن إصابة 17 آخرين في عاصمة ولاية غزنة، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

    انفجار سيارة مفخخة أفغانستان كابول ناصر أحمد فاقيري ولاية غزنة

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