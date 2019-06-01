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    مقتل 100 مسلح تابعين لحركة طالبان في إقليم غزنة

    09:42 م السبت 01 يونيو 2019
    مقتل 100 مسلح تابعين لحركة طالبان في إقليم غزنة

    الشرطة الأفغانية

    كابول (أ ش أ)

    أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت، مقتل 100 مسلح من طالبان في إقليم غزنة بجنوب شرق البلاد.

    ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - إلى الشرطة قولها في بيان إن مسلحي حركة طالبان شنوا هجومًا كبيرًا على قوات الأمن في منطقة قره باغ في الساعات الأولى من صباح اليوم، واشتبكت قوات الأمن معهم؛ ما أسفر عن سقوط 100 قتيل من الوحدة الحمراء التابعة للحركة.

    وتدهور الوضع الأمني في إقليم غزنة في الشهور الأخيرة. وينشط مسلحو طالبان في أنحائه النائية والمعزولة. وتجري قوات الأمن الأفغانية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة في هذا الإقليم.

    وتوجه القوات الأمريكية - كذلك - ضربات جوية في النواحي النائية من الإقليم لدحر طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.

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