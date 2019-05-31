قيادي كردي إيراني: النظام يجر المنطقة نحو الحرب

لندن (أ ش أ)

قال الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران" عبد الله مهتدي اليوم الجمعة، إن سياسات النظام الإيراني المستمرة في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، زادت من احتمال اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة.

وأكد مهتدي - في تصريح خاص لقناة العربية الحدث الإخبارية أثناء تواجده في لندن - أن الضغوط والعقوبات الأمريكية أنهكت النظام الإيراني، حيث شل الأمريكيون الاقتصاد الإيراني، ويواصلون الضغط لإرغام النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن سلوك النظام الإيراني قوبل بسياسة حازمة من الإدارة الأمريكية الجديدة، جعلت النظام في مأزق، فمن ناحية أدت العقوبات إلى تعطيل الكثير من قدراته، وشلت اقتصاده، وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في الداخل، وبدأت تخرج عن السيطرة، ومن جهة أخرى يستمر النظام في التصعيد العسكري، والتخريب، وخلق الفوضى في المنطقة؛ بهدف تخفيف الضغوط عليه.

وقال مهتدي إن هذه الأوضاع زادت من احتمال اندلاع حرب، حيث يهدد النظام باستهداف القوات الأمريكية، وبالمقابل أعلنت واشنطن صراحة أنها سترد بقوة على أي هجمات قد تشنها إيران.

واعتبر القيادي الكردي أن تهديدات الحرس الثوري بتدمير الأسطول الأمريكي مجرد شعارات فارغة للحفاظ على معنويات قواته وميليشيات الباسيج وحلفاء النظام.