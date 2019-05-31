أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

رئيس وزراء باكستان: نقدر دور مصر المحوري في العالمين العربي والإسلامي

04:55 م الجمعة 31 مايو 2019
رئيس وزراء باكستان: نقدر دور مصر المحوري في العالمين العربي والإسلامي

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

مكة المكرمة - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر إقامته بمدينة مكة المكرمة اليوم الجمعة مع رئيس وزراء باكستان الذي أكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

هذا المحتوى من

عمران خان باكستان مصر منطقة الشرق الأوسط السيسي

الخبر التالى:

العالم التركي الأمريكي السابق المخلى سبيله: أريد العودة إلى وظيفتي في ناسا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان