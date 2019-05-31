أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

الكرملين: بوتين يبحث الوضع في إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

03:57 م الجمعة 31 مايو 2019
الكرملين: بوتين يبحث الوضع في إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب السورية.

وقال بيسكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "بحث المشاركون في الاجتماع الوضع في إدلب. وعلى وجه الخصوص، أعربوا عن قلقهم إزاء الهجمات المستمرة التي ينفذها المسلحون".

وأضاف أن الرئيس الروسي أطلع المشاركين في الاجتماع على الاتصالات الثنائية التي أجراها على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في كازاخستان.

هذا المحتوى من

بوتين مجلس الأمن الروسي دميتري بيسكوف

الخبر التالى:

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان