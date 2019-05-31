موجة حارة شديدة تضرب الهند

نيودلهي- (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية ومسؤولون في الهند اليوم الجمعة أن درجات الحرارة تجاوزت الـ48 درجة مئوية، حيث اجتاحت موجة حارة مناطق كبيرة من شمال وغرب ووسط البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن حالة الطقس تتراوح بين "موجة حارة وموجة حارة شديدة" في أنحاء ولاياتي أوتار براديش وراجستان شمالي البلاد، وكذلك ولاية ماهارشترا، غربا، وماديا براديش، وسط.

وقالت وكالة "سكاي مت ويذر" الخاصة للأرصاد الجوية عبر موقع "تويتر" إنه جرى تسجيل أعلى درجة حرارة في موسم الصيف بمنطقة سري جانجانجار في اجستان، حيث وصلت درجة الحرارة إلى ر84 درجة مئوية اليوم.

وأضافت أن العاصمة نيودلهي سجلت أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ عام 2013، بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 8ر48 درجة مئوية أمس الخميس.

ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، على الأقل، في أغلب هذه المناطق، بحسب المسؤولين، الذين دعوا إلى تجنب الخروج من المنازل في فترة ما بعد الظهر ووضع أغطية على الرؤوس وارتداء ملابس واسعة وشرب الكثير من السوائل.

وتوفى ألفا شخص، على الأقل، في الهند و1200 في باكستان بسبب موجة حارة ضربت جنوب أسيا في عام 2015 عندما اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في بعض المناطق.