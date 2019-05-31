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    ثوران بركان في بالي مجددا

    01:39 م الجمعة 31 مايو 2019
    ثوران بركان في بالي مجددا

    ثوران بركان في بالي مجددا

    (أ ف ب):

    ثار بركان في جزيرة بالي الاندونيسية، اليوم الجمعة، مطلقا سحابة من الرماد والدخان تجاوز ارتفاعها ألفي متر.

    ويثور بركان جبل اغونغ، على بعد 70 كلم عن مدينة كوتا السياحية، من فترة إلى أخرى منذ استعاد نشاطه في 2017 متسببا أحيانا بإلغاء رحلات ومجبرا الأهالي على مغادرة منازلهم.

    وقبيل ظهر الجمعة، أطلق سحابة من الرماد البركاني في السماء دون أن يتسبب بإلغاء رحلات، وفق الوكالة الجيولوجية الإندونيسية.

    ولا يزال نشاط بركان اغونغ في درجة الخطر الثانية، ومنعت السلطات الاقتراب منه حتى مسافة أربعة كيلومترات.

    الصيف الماضي ألغيت عشرات الرحلات الجوية بعد ثوران البركان. كما فر عشرات آلاف الأهالي إلى مراكز إيواء عند ثورانه عام 2017.

    والثوران الكبير الأخير للبركان كان عام 1963 وقضى فيه قرابة 1600 شخص.

    تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة تشهد عدم استقرار جيولوجي وتسجل تصادما للطبقات التكتونية بسبب الزلازل والنشاطات البركانية المتكررة.

    هذا المحتوى من

    AFP
    ثوران بركان جبل اغونغ بالي الاندونيسية
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