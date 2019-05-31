قبل لقاء ميركل.. بومبيو يحث ألمانيا على زيادة نفقات الدفاع

برلين- (د ب أ):

قبيل زيارته لألمانيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مطلب بلاده بزيادة النفقات الألمانية على الدفاع.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، قال بومبيو أمام الصحفيين المرافقين له في الجولة: "إنهم أهم اقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليهم الانخراط (في الشؤون الدفاعية) على نحو كامل، وتكريس موارد مناسبة لحماية أوروبا".

وأوضح بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن الزيادة الأخيرة في نفقات الدفاع الألمانية، وقال: "لقد التزموا بتعهد في ويلز. يتعين عليهم أن يضعوا خطة لتحقيق هذا التعهد، وأنا متأكد من أننا سنتحدث في ذلك".

ويعوض بومبيو اليوم زيارته لبرلين التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع في اللحظات الأخيرة. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي المستشارة أنجيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس.

وتأتي مطالب الولايات المتحدة على خلفية ما يسمى بهدف الاثنين في المئة الذي تم الاتفاق عليه عام 2014. وبحسب منظور الولايات المتحدة اتفقت كافة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك الحين خلال قمة في ويلز على الالتزام بزيادة نفقات الدفاع إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحلول عام 2024. وفي المقابل تشير ألمانيا إلى أن القرار كان يدور فقط حول التحرك نحو هدف الاثنين في المئة.

وأبلغت ألمانيا الناتو مؤخرا بزيادة نفقاتها الدفاعية لأعلى مستوى منذ عقود. وتتوقع برلين أن يبلغ حجم النفقات على الدفاع هذا العام 35ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بومبيو إن التعاون الدفاعي للولايات المتحدة مع ألمانيا يتكون من "أجزاء عديدة"، وقال: "إنه يتجاوز الموارد المتاحة"، مشيرا إلى أن ألمانيا حليف أمني مهم للولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الألمانية-الأمريكية متوترة منذ تولي ترامب مهام منصبه مطلع عام 2017.