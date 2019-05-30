الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني في مكة (فيديو)
القاهرة - مصراوي
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة، ضمن التحضيرات للقمة العربية الطارئة التي تنطلق بعد قليل.
ووصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مطار جدة الدولي صباح الخميس، للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بالمطار أمير منطقة مكة المكرمة.
فيديو من #مكة_المكرمة | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني في قصر الصفا#القمة_الخليجية_العربيةhttps://t.co/ej0qeIJZPV pic.twitter.com/KwLAJ6tfEF— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 30, 2019
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