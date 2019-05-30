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    الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني في مكة (فيديو)

    11:56 م الخميس 30 مايو 2019
    الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني في مكة (فيديو)

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة - مصراوي

    استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة، ضمن التحضيرات للقمة العربية الطارئة التي تنطلق بعد قليل.

    ووصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مطار جدة الدولي صباح الخميس، للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة.

    وكان في استقباله بالمطار أمير منطقة مكة المكرمة.

    سلمان بن عبد العزيز السعودية مكة المكرمة السودان عبد الفتاح البرهان القمة العربية

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