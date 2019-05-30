قُبيل القمة الطارئة الـ14.. الزعماء العرب يتوافدون إلى السعودية (صور)

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كتبت- رنا أسامة:

يتوافد زعماء الدول العربية إلى مدنية جدة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُشارك ما لا يقل عن 11 زعيمًا، بين رؤساء وأمراء وملوك، في القمة العربية الطارئة الـ14، المُزمع انطلاقها مساء اليوم الخميس في مكة المكرمة. وتبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج؛ لاسيّما عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية.

وصل إلى الآن 7 زعماء إلى جدة، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس جمهورية جُزر القمر عثمان غزالي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

كما وصل رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي، ومستشار سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، وشقيق ملك المغرب الأمير مولاي رشيد، لحضور لحضور القمة العربية الاستثنائية والقمة الإسلامية بمكة المكرمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويُنتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والصومالي محمد عبدالله فرماجو، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور القمة العربية الطارئة.

كما سيُشارك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين. فيما سيرأس مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، وفد بلاده في القمة، وفق بوابة "الوسط" الليبية.

وباستثناء سوريا المُجمّد عضويتها في الجامعة العربية منذ 2011، لم تُحدد 3 دول عربية، حتى منتصف ليل الأربعاء-الخميس، مستوى تمثيلها في القمة الطارئة، وهي الإمارات والعراق وجيبوتي.

والقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة ستكون الثانية التي تُعقد في المملكة بعد قمة الرياض التي عقدت عام 1976، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وعُقِدت أول قمة عربية في أنشاص بدعوة من الملك فاروق عام 1946، بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي "مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا".

وتُعد مصر أكثر الدول العربية استضافة للقمم الطارئة بواقع 5 قمم.