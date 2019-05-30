الصين: الولايات المتحدة تحتاج لمعالجة مخاوفها من أجل التوصل لاتفاق

بكين - (د ب أ):

قالت الصين إن الخطوة التالية في محادثات التجارة يجب أن تأتي من جانب الولايات المتحدة، بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لعقد اتفاق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فنج قوله اليوم الخميس في بكين: "الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات التجارية، وتتبع الحيل المختلفة، ما أضر بشدة بالمحادثات التجارية".

وأفاد بأن "إمكانية أن تحقق المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أي تقدم تتوقف إلى حد كبير على موقف وإخلاص الولايات المتحدة".

وقال جاو إن الإجراءات الأمريكية الخاطئة أضرت بالمحادثات وأجبرت الصين على الانتقام. وأضاف أن الصين تأمل أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، ولكن سوف تكافح حتى النهاية إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد التوترات.

ومنذ انهيار المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، زاد النزاع بين البلدين سوءا، حيث تقيد الولايات المتحدة حرية الوصول إلى المنتجات عالية التكنولوجيا وتهدد الصين من جانبها بقطع صادراتها من المعادن الأرضية النادرة اللازمة للصناعة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستستخدم موقفها المهيمن في المعادن الأرضية النادرة للانتقام، كرر جاو ما جاء في بيان حكومي سابقا أنه في حين أن الصين سوف تعطي الأولوية للطلب المحلي، فإنها على استعداد لتلبية "الاحتياجات المشروعة" من بقية العالم.

وأضاف أنه: "ومع ذلك ، فإذا كان أي بلد يريد استخدام المنتجات المصنوعة باستخدام صادرات الصين مهن المعادن الأرضية النادرة في تقييد وتضييق الخناق على التنمية في الصين، فإن ذلك لا يمكن قبوله عاطفيا وعقلانيا".