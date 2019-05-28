المجلس العسكري السوداني: لو وجدنا شخصًا ذا ثقة سنسلمه السلطة فورًا

القاهرة – مصراوي:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، المشهور بـ"حميدتي"، إن إسلاميون فاسدون من النظام السابق، انضموا للثورة لتنظيف ملفاتهم.

وبحسب فضائية "العربية"، أكد حميدتي، أن المجلس العسكري الانتقالي يرفض أي تهديد ولا يريد أن يجعل السودان ينزلق إلى حافة الهاوية.

وتابع: "لو لم ينحز الجيش للثورة لما سقط الرئيس السابق عمر البشير"، مؤكدًا: "لن نغلق باب التفاوض ولكن يجب مشاركة الجميع".

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إن هناك كثيرون يتخابرون مع دول أخرى، لافتين إلى أن المجلس إذا ما وج شخصا ذا ثقة سيسلمه السلطة "فورًا".

بدأ في السودان، اليوم الثلاثاء، إضرابٌ عامٌ دعت له قوى معارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وتؤكد مصادر من المعارضة أن الإضراب المقرر أن يستمر حتى يوم غد، "بدأ في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص".