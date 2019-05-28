إيران: لا مفاوضات في الأفق مع الولايات المتحدة.. ونأمل إزالة التوترات من المنطقة

طهران- (د ب أ):

نفت الخارجية الإيرانية وجود أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشددت على أن الجمهورية الإسلامية ترغب في إزالة التوترات من المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، القول في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه ليست هناك أية مفاوضات مع الولايات المتحدة. كما أكد أنه "لا مفاوضات في الأفق" معها بعد "انسحابها غير القانوني" من الاتفاق النووي.

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتناقضة تجاه إيران، قال موسوي :"إيران لا تكترث بالتصريحات، ما يهمنا هو تغيير التوجه والسلوك".

وحول مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى بغداد مؤخرا، بشأن توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الجوار، قال موسوي: "دول الخليج الفارسي من أهم دول الجوار لنا، وهذه الفكرة ليست جديدة، فمنذ فترة اقترح السيد ظريف إقامة مجمع للحوار الإقليمي".

وشدد: "إيران لا ترغب في أن تكون المنطقة متوترة، بل ترغب في إزالة التوتر، وهذا المقترح طُرح بحسن نية ويؤمل من الأطراف الأخرى بأن تتعاطى معه بحسن نية أيضا".