بعد فيديو "الشورتات".. السعودية تنفي تطبيق "الذوق العام" في المملكة

كتبت - رنا أسامة:

أكّدت وزارة الداخلية السعودية عدم صحة ما يتم تداوله بشأن بدء العمل بقانون "المُحافظة على الذوق العام" في المملكة، رغم تجاوز الموعد الذي حدّده مجلس الوزراء، موضّحة أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذه ما تزال قيد الدراسة مع الجهات المعنيّة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الاثنين، قوله إنه سيتم الإعلان عن موعد تطبيق القانون في وقت لاحِق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (444)، الصادر في 9 أبريل الماضي.

كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في 9 أبريل الماضي الموافقة على قانون المحافظة على الذوق العام، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى السعودي في 27 مارس الماضي، بحسب (واس).

وحدّد المجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية السعودية، جريدة أم القرى، لبدء العمل بالقانون. ونشرت الجريدة القرار في 24 أبريل الماضي، وكان مُتوقعًا أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، الأمر الذي نفته الداخلية السعودية لاحقًا.

جاء ذلك بعد أن تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشرته صحيفة "مكة" السعودية، زعموا أنه يُظهِر قيام أفراد شرطة بضبط أشخاص مخالفين لقانون الذوق العام، عند مُجمع تجاري بالرياض، بعد ارتدائهم "شورتات"، وهو ما نفاه المتحدث الأمني باسم شرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري.

#شرطة_الرياض تنفي ماتم تداولة خلال مقطع فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص عند أحد المجمعات التجارية ادعى فيه قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي لائحة الذوق العام. pic.twitter.com/DcUCQCMPCb — صحيفة مكة (@makkahnp) May 26, 2019

وقال التويجري في بيان نقلته صحيفة "سبق" المُقرّبة من الحكومة السعودية: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية، ويدّعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وأن هناك غرامات مالية تصل إلى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تمامًا عن الصحة".

ما يتم تداوله عن قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام بأحد المجمعات التجارية؛ غير صحيح. pic.twitter.com/1vegnG3FZx — شاكر التويجري (@SHAKER55p) May 26, 2019

وأضاف: "الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم"، مهيبا بالجميع "تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وادعاءات غير صحيحة".

ودشّن نُشطاء سعوديون هاشتاجًا باسم "#الشورت_لايخدش_الذوق_العام"، أعربوا خلالها عن

ما هو "الذوق العام" السعودي؟

عرّف القانون السعودي "الذوق العام" بأنه "مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته".

يهدف هذا القانون إلى "المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي، والابتعاد عن السلوكيات المعيبة، ومراعاة خصوصيات الناس، ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة".

وتهدف اللائحة إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق ووسائل الاتصال، ودعم الجهود التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، وربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر.

ما هي بنود "الذوق العام"؟

يتكوّن القانون من 10 بنود تتمحور حول نقطتين أساسيتين؛ احترام الإنسان، واحترام المكان، وتتمثل في:

- احترام الثقافة والتقاليد السعودية.

- منع مُرتادي الأماكن العامة من الإساءة.

- منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا وعبارات تسيء للذوق العام.

- حظر الكتابة أو الرسم على الجدران مالم يكن مُرخّصًا بذلك.

- منع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد يضر بالمتواجدين، أو يُخيفهم، ويُعرّضهم للخطر.

- الشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة بالسعودية، وتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات.

- الغرامات لا تتجاوز 5 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.

- يحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة.

- منح وزارة الداخلية وهيئة السياحة صلاحية تحديد المُخالفات.

- تحديد الغرامات المقابلة للمُخالفات وفق جدول يُعد لهذا الغرض.