مصر تدين الحادث الإرهابي في غرب الموصل العراقية

القاهرة (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، عن إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع اليوم حيث تم تفجير سيارة مفخخة غربي مدينة الموصل العراقية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأعربت مصر - في البيان - عن بالغ التعازي لأُسر الضحايا الآبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدة تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق.

وجدّدت الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت اتصالاً بضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها.