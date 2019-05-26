وزير خارجية إيران: طهران ستتصدي لاية حرب عليها

بغداد - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد أن بلاده ستتصدي لاية حرب تشن عليها.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي بعد اختتام اجتماع مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في مقر وزارة الخارجية ببغداد اليوم: "لدى إيران رغبة في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج، ونحن نطلب من البلدان الاوربية المشاركة في الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتهم ، وأن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي".

وصرح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بأن العراق يعمل على تجنب وقوع الحرب بين أمريكا وإيران ومواصلة الحوار مع جميع دول المنطقة.

وقال الحكيم في المؤتمر الصحفي:"تم بحث القضايا الثنائية وقضايا تتعلق بحفر شط العرب والمدن الصناعية ومتابعة ما تم التوصل إليه في هذا الجانب من اتفاقات، والعلاقات الاقليمية والدولية وأهمية أن تكون المنطقة آمنة ومواصلة الحوارات السياسية بين البلدين".

وأضاف أنه تمت مناقشة "مواضيع كثيرة ويجب أن يتواصل الحوار ويستمر عن طريق الاتصالات والزيارات"، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على ايران غير مجد.

وكان ظريف وصل إلى بغداد أمس السبت، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي تناولت تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران.