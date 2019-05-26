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الداخلية العراقية: اعتقال مسؤول "خلية بيت المال" في داعش بالأنبار

09:16 ص الأحد 26 مايو 2019
الداخلية العراقية: اعتقال مسؤول "خلية بيت المال" في داعش بالأنبار

قوات الداخلية العراقية _أرشيفية

بغداد- أ ش أ:

اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني - في بيان نقله راديو (سوا) الأمريكي - إن "هذا القيادي كان أحد المسؤولين عن ما يسمى (خلية بيت المال) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بعد متابعة مستمرة في محافظة الأنبار غربي العراق .

وكانت شرطة محافظة نينوى قد أعلنت - في وقت سابق - أنها ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي من الذين كانوا مسؤولين عن خطف النساء الأيزيديات؛ بناء على معلومات استخبارية.​

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وزارة الداخلية العراق تنظيم داعش الأنبار قوات الأمن

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