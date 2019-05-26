​ترامب وآبي يلعبان الجولف خارج طوكيو

طوكيو- أ ش أ:

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ممارسة رياضة الجولف معا في منطقة شيبا جنوب شرقي طوكيو؛ وهو نشاط بات تقليديا عندما يلتقي الزعيمان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن لاعب الجولف الياباني المخضرم إيساو أوكي- وهو لاعب ناجح، واحتل المركز الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 1980- انضم إلى الزعيمين، وسبق أن أشاد به ترامب في الماضي بسبب قدراته في اللعب.

وقبل مغادرته مكتبه في وسط مدينة طوكيو لملعب الجولف، أخبر آبي المراسلين أنه- من خلال زيارة ترامب الأخيرة- أراد ضمان "التحالف الثابت" بين البلدين، بعد أن دخلت اليابان عصرها الإمبراطوري الجديد في الأول من مايو الجاري.

وقد وصل الرئيس الأمريكي مع عقيلته ميلانيا ترامب إلى طوكيو أمس السبت في زيارة رسمية تستمر 4 أيام، سيبحث خلالها ملفات اقتصادية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويلتقي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، حيث ستقام مأدبة عشاء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.