  • عاجل:بالفيديو.. آثار آنفيلد مستمرة.. برشلونة يخسر كأس إسبانيا على يد فالنسيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 2 فلسطينيين ويعتدي على آخرين بالقدس القديمة

    10:09 م السبت 25 مايو 2019
    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 2 فلسطينيين ويعتدي على آخرين بالقدس القديمة

    قوات الاحتلال الإسرائيلي -أرشيفية

    رام الله (أش أ)

    اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على عشرات الشبان المقدسيين بالضرب وغاز الفلفل، في شارع الواد بالقدس القديمة واعتقلت شابين.

    وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قامت بتوقيف أحد الشبان خلال سيره في شارع الواد بالقدس القديمة، ومحاولة الاعتداء عليه؛ مما أدى إلى تجمع السكان والتجار فقامت قوات كبيرة باقتحام المنطقة، واعتدت على المتواجدين بغاز الفلفل والضرب.

    وأضاف الشهود أن عددا من الشبان أصيبوا بحروق في منطقة الوجه بسبب غاز الفلفل، حيث تعمدت القوات رشه على الوجه مباشرة، كما أصيب بعضهم بجروح مختلفة.

    ولفت الشهود إلى أن الاعتداء تزامن مع آذان المغرب "موعد الإفطار".

    هذا المحتوى من

    القدس القديمة رام الله إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتقال فلسطينيين

    الخبر التالى:

    البعثة الأممية في ليبيا تدعو لإطلاق كافة المحتجزين تعسفيًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان